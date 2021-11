Najara Araújo/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados deverá votar a PEC dos Precatórios nesta quarta, 3 de novembro

Ministros do governo e líderes da base aliada montaram uma força-tarefa em busca de apoio para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a regra de pagamento de precatórios , prevista para ser votada nesta quarta-feira (3).

Com isso, eles trabalham para evitar uma derrota que poderia atingir ao mesmo tempo o Palácio do Planalto — interessado em ganhar fôlego orçamentário para financiar o Auxílio Brasil durante o ano eleitoral — e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que teria sua posição de articulador dominante no plenário mais contestada após derrotas recentes. Parlamentares relataram ao GLOBO terem ouvido ameaças de não pagamento de emendas para quem se ausentar da sessão.

Os titulares da Casa Civil, Ciro Nogueira; da Secretaria de Governo, Flávia Arruda; e do Ministério da Cidadania, João Roma (Cidadania), tentam mobilizar as principais lideranças da Casa para convocarem suas bancadas a irem a Brasília. Nogueira disse a pessoas próximas que conta com a pressão de prefeitos sobre parlamentares de esquerda, contrários ao texto.

A PEC dos Precatórios, como confirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o 'plano A' do governo para bancar o Auxílio Brasil . A aprovação permitiria o 'calote' do governo, com boa parte dos gastos que seriam obrigatórios em 2022 sendo adiados, o que liberaria espaço no orçamento para bancar o programa social.

O presidente Jair Bolsonaro garante ter um plano B caso a PEC não passe mesmo com a força-tarefa montada pelo governo, mas não diz qual é. Segundo o repórter Igor Gadelha, do Metrópoles, seria decretar calamidade pública novamente por causa da pandemia , criando um novo 'orçamento de guerra', menos limitado em relação ao teto de gastos.