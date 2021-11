Laila Souza/Arquivo Pessoal Alpargatas, dona da Havaianas, recebeu proposta que pode chegar a R$ 400 milhões por participação na Osklen

A Alpargatas informou nesta segunda-feira (1º) por meio de fato relevante que recebeu uma proposta do Grupo Dass, dono das marcas Fila e Umbro, para compra da participação da companhia na Osklen. A dona da Havaianas possui 60% do capital da marca de vestuário carioca.

De acordo com o comunicado ao mercado, o valor total da proposta pode chegar a R$ 400 milhões.

"A conclusão desta operação está condicionada à negociação satisfatória para as partesenvolvidas dos termos dos contratos definitivos e outras condições usuais paraoperações dessa natureza, incluindo a realização de auditoria", ressalta o documento.

A proposta inclui uma parcela fixa de R$ 300 milhões, que seria paga em três vezes,e uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento dedeterminadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.

O pagamento será feito ematé quatro anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporçãoda participação da companhia.

A Alpargatas informou ainda que a alienação da participação detida na Osklen está "em linha com o planejamentoestratégico" da companhia, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansãode Havaianas em categorias beyond core , ou seja, dentro do seu espectro de atuação. "E também no crescimento inorgânico dacompanhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais", complementa o documento.