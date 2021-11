Osni Alves Considerada uma das mais caras do país, gasolina chega a custar R$ 9,66 em Fernando de Noronha

O preço da gasolina voltou a chamar a atenção em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Considerado um dos mais caros do país, o combustível passou de R$ 9,39 para R$ 9,66, após o último reajuste anunciado pela Petrobras . O novo valor pode ser encontrado nas bombas desde o último domingo (31).

Na semana passada, a estatal aumentou em 7% o preço da gasolina nas refinarias. Assim, a gasolina A vendida para as distribuidoras passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. No ano, o combustível já acumula uma alta de 73%.

O diesel A também sofreu um aumento de 9% e passou de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro para as distribuidoras. Ainda assim, ele continua a ser comercializado por R$ 7,65 em Noronha.

Para efeito de comparação, no país, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 6,56, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP). Já o litro do diesel é vendido, em média, por R$ 5,21.

Em Fernando de Noronha, há somente um único posto de combustíveis. O estabelecimento é da Administração da Ilha, mas é gerenciado pela Ecopostos. Ao G1, o diretor da empresa, Rafael Coelho, disse que os preços poderiam ser ainda piores.

“O nosso aumento foi de 2,87% - o mínimo possível, diante dos 7% repassados pela Petrobras. O diesel não foi carregado, portanto não tivemos reajuste”, afirmou.

Coelho também afirmou que o contrato de cessão do posto indica que os combustíveis podem ser comercializados na Ilha por um valor 70% superior daquele encontrado em Recife, na capital pernambucana. Nos cálculos do diretor, se a regra fosse seguida à risca, o valor da gasolina em Noronha deveria ser de R$ 10,50.

Leia Também

“O custo marítimo está perto de R$ 2, por litro. Nós temos também alguns custos terrestres, que chegam perto de R$ 0,20, por litro”, explicou ele.

Veja a repercussão do preço da gasolina em Fernando de Noronha nas redes sociais:

gasolina quase batendo 10 reais em Noronha, um absurdo!!!!!!! ⛽🤬 — Ja〽️broca de 〽️el ⚡️ (@tricckribeiro) November 1, 2021





Litro da gasolina custa quase R$ 10 em Fernando de Noronha. — Marcelo Gonçalves 🇧🇷 🇵🇹💢 (@MarceloJGonca) November 1, 2021





R$10 o litro da gasolina em Noronha, tá ótimo né?????? 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 — RAFAELA ARRUDA MAIA (@RAFAMAIA8) November 1, 2021





Se é loco, o litro da gasolina em Noronha ta 10 CONTO KKKKKKKKKKKKKK segura peão!!! — nathyscapin (@nathyscapin) November 1, 2021