Agência Brasil Auxílio emergencial vai terminar em 19 de novembro com último saque

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (31) o último depósito da sétima parcela do auxílio emergencial 2021. Quem recebe são os informais nascidos em dezembro que não fazem parte do Bolsa Família. Os saques para o grupo ocorrerão em 19 de novembro.



O valor a ser pago varia de R$ 150 a R$ 375, de acordo com a composição familiar. Com o depósito, neste domingo já estão disponíveis compras, pagamentos e transferências, mas, no caso de quem não é do Bolsa Família, é preciso aguardar o calendário de saques para efetivamente retirar o dinheiro no caixa.

Para quem faz parte do programa social fixo, o Bolsa Família - que será extinto e substituído pelo temporário Auxílio Brasil - há apenas um calendário, em que os beneficiários já podem usar o dinheiro como quiserem. Portanto, cada parcela do auxílio tem três calendários diferentes: Bolsa Família; depósitos para informais; e saques para os de fora do Bolsa.

A primeira agenda terminou. O último depósito do Bolsa Família foi feito na sexta, 29 de outubro, então restam agora somente o último pagamento a quem recebe o auxílio, mas não faz parte do programa social fixo, e ainda os saques desse mesmo grupo.

Leia Também

A indefinição em relação ao Auxílio Brasil continua e gera apreensão em quem não sabe o que esperar dos próximos meses. O governo deve começar a pagar o novo programa já no final de novembro, no valor de R$ 400 , mas cerca de 20 milhões de brasileiros que hoje recebem o auxílio emergencial serão cortados, sem direito a qualquer assistência .

Confira os calendários da última parcela do auxílio emergencial

Depósitos:

Nascidos em janeiro: 20 de outubro;

Fevereiro: 21 de outubro;

Março: 22 de outubro;

Abril: 23 de outubro;

Maio: 23 de outubro;

Junho: 26 de outubro;

Julho: 27 de outubro;

Agosto: 28 de outubro;

Setembro: 29 de outubro;

Outubro: 30 de outubro;

Novembro: 30 de outubro;

Dezembro: 31 de outubro.

Saques: