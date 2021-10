Reprodução: iG Minas Gerais TST liberou aposentados e pensionistas para fazerem prova de vida até 30 de novembro

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) prorrogou, até 30 de novembro, o prazo para aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida e atualizarem os dados cadastrais. Quem não fizer os dois procedimentos terá o pagamento dos proventos de aposentadoria ou da pensão suspenso.

Beneficiários têm a opção de fazer a prova de vida presencialmente, no TST ou no banco em que se recebe o pagamento, ou a distância, por meio do aplicativo Gov.Br. Nesse caso, é utilizada a tecnologia de biometria facial.

Já a atualização cadastral deve ser realizada eletronicamente, pelo link de acesso ao Recadastramento de Aposentados e Pensionistas (RAP), com login e senha.