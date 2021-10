Reprodução: ACidade ON Ao contrário do feriado de Nossa Senhora Aparecida, ocorrido em 12 de outubro, tanto peritos quanto servidores terão um feriadão

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas no dia 1º de novembro em virtude do ponto facultativo do Dia do Servidor, de 28 de outubro que foi adiado para segunda-feira. Lembrando que em 2 de novembro é feriado do Dia de Finados.

Ao contrário do feriado de Nossa Senhora Aparecida, ocorrido em 12 de outubro, tanto peritos quanto servidores terão um feriadão. Naquela data, servidores foram trabalhar, agendamentos, inclusive de perícia médica, foram mantidos, mas médicos peritos não trabalharam por se tratar de ponto facultativo.

Em nota, o INSS informa que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS , também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.

É importante destacar que para acessar os serviços pelo Meu INSS é preciso criar login e senha, que podem ser feitos pela internet. O Meu INSS agora está inserido na plataforma única do governo federal Gov.br.

Como fazer para acessar o Meu INSS?

Para começar é preciso baixar o aplicativo no celular, ele está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Ou então entrar no endereço eletrônico ( https://www.gov.br/ ) pelo computador. O EXTRA fez um passo a passo de como criar login e senha na plataforma e como dar entrada nos principais requerimentos no INSS: aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros, e até como pedir revisão.

Para criar o cadastro no Meu INSS no site ou aplicativo é preciso informar os seguintes dados: número do CPF, nome completo, data e local onde nasceu e nome completo da mãe. É bom ter em mãos a Carteira de Trabalho. Isso porque durante o cadastro informações relacionadas à vida trabalhista e previdenciária, como datas de recebimento de benefícios ou de realização de contribuições, serão realizadas.

É importante destacar que a plataforma Meu INSS oferece mais de 90 serviços aos segurados. Entre eles estão simulação de aposentadoria, consulta do extrato de pagamentos, agendamento de perícias, carta de concessão de benefício, entre outros.

Já na plataforma Gov.br os serviços mais acessados são consulta à restituição de Imposto de Renda, saque do abono salarial (PIS/Pasep), consulta ao CPF, obter a Carteira de Trabalho, emissão de Certidão de Antecedentes Criminais e inscrição no INSS.

Primeiro acesso via internet banking

É possível fazer o primeiro acesso ao Meu INSS pelo internet banking de alguns bancos. Confira quais são os bancos credenciados para fornecer sua senha inicial de acesso ao site.