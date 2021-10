Lucas Braga Open Banking facilita a quitação de empréstimos e financiamentos; entenda

Passa a valer a partir desta sexta-feira (29) a terceira-fase do Open Banking, que visa trazer mais liberdade para o cliente do sistema financeiro. O termo em inglês significa "Banco Aberto" por permitir o compartilhamento de dados do cliente de uma instituição financeira para outra.

Com mais agilidade para transferir seu histórico bancário para outro banco, o cliente terá mais facilidade de fazer portabilidade de empréstimos e financiamentos, de modo a escolher o que oferece as menores taxas.

O líder de inovação financeira na Fenasbac (Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central), Rodrigoh Henriques, lembra que a portabilidade já existe, mas com a implementação do Open Banking funcionará mais livre e será mais comum.

"O Open Baking permite que você se conecte com muitas instituições em simultâneo, assim você terá mais facilidade em achar o melhor financiamento para o seu perfil", explica.

Isso se dá devindo à funcionalidade que passa a valer a partir de amanhã chamada "encaminhador de proposta de crédito". Essa ferramenta funciona como elo entre o consumidor e o mundo dos produtos financeiros.

"Vamos supor que eu queria financiar uma moto de R$ 14 mil. Eu dou meus dados, número de parcelas e quando quero começar a pagar. Baseado no meu conjunto de regras, o encaminhador de proposta vai às instituições que ele tem convênio digitalmente e elas me oferecem o que eu procuro com as menores taxas", exemplifica Rodrigoh.

"Olha o nível de competição. Cem instituições podem estar competindo por esse empréstimo que eu quero fazer. E aí essa competição faz com que as taxas sejam menores e o preço que eu pago consequentemente diminua", finaliza.

Na live do Brasil Econômico desta quinta-feira (28), falamos sobre como o compartilhamento de dados é feito no Open Banking. A conversa contou com a participação de Rodrigoh Henriques, líder de inovação financeira na Fenasbac.





