O Antagonista Governo responsável 'não precisa de teto de gastos', alfineta Lula

Enquanto o Palácio do Planalto busca formas de abrir espaço no Orçamento para viabilizar o novo Bolsa Família e já admite a possibilidade de furar o teto de gastos com o programa , o ex-presidente Lula afirma que "um governo responsável não precisa de uma lei dizendo o que ele pode gastar”.



“De vez em quando, eu critico o teto de gastos e me criticam dizendo ‘ah o Lula quer gastar’. Ora, um governo responsável não precisa de uma lei dizendo o que ele pode gastar”, disse ele em entrevista à rádio Jovem Pan de Sorocaba (SP).

A regra do teto de gastos foi criada no governo de Michel Temer, em 2016, e está em vigor desde 2017. Ela limita o crescimento das despesas da União à inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. Defensores da medida acreditam que ela é uma forma de aumentar a credibilidade do país e atrair a confirança de investidores, empresários e consumidores.

“Hoje quem é responsável pela inflação é o governo porque a inflação está descontrolada nos preços controlados, como o preço da gasolina, do gás, do diesel, da energia, do aluguel. Se o governo não controla os preços que estão subordinados a ele, ele não tem moral sequer para passar confiança aos outros cidadãos da sociedade que vendem produtos pros outros consumirem. Então a carne foge do controle, o feijão foge do controle”, continuou o petista.