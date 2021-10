Redação 1Bilhão Educação Financeira Agora a comprovação será feita no mês de aniversário

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) mudou o calendário da prova de vida e, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, acontecerá nos meses de aniversário. A obrigatoriedade da comprovação segue suspensa até dezembro de 2021, portanto, só o segurado que quiser pode fazer a fé de vida.

Para quem está há mais tempo sem a atualização cadastral, o INSS lançou um novo calendário. Segundo a portaria, os beneficiários com vencimento da última comprovação de vida entre novembro de 2020 e dezembro de 2021 deverão realizá-la de forma escalonada. Veja:

Vencimento Competência de bloqueio

Nov/2020 a junho/2021 jan/22

Julho e agosto/2021 fev/22

Setembro e outubro/2021 mar/22

Novembro e dezembro/2021 abr/22

Se a prova de vida devesse ser feita até setembro de 2021, o segurado deve atualizar os dados para desbloquear o benefício.

Para quem tem mais de 80 anos, a portaria prevê também que os bancos deverão facilitar e auxiliar a locomoção até a agência bancária.

A partir de 2022, se a comprovação não for feita, o INSS enviará os dois pagamentos seguintes com bloqueio aos bancos. Nesse caso, para reativar os pagamentos, é preciso cadastrar biometria realizada pelo aplicativo Meu INSS. Outra opção será agendar o serviço "Realizar Prova de Vida - Situações Excepcionais", no Meu INSS ou pelo atendimento telefônico do 135.