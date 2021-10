Redação 1Bilhão Educação Financeira RJ registra cortes de energia e Paes chama Light de "vagabunda"

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, atacou, em suas redes sociais, a concessionária de energia elétrica Light na manhã desta sexta-feira. Ele chamou empresa “de vagabunda”. A indignação de Paes é em razão do corte do fornecimento de energia elétrica de 66 prédios da administração municipal carioca, ocorrido nesta quinta-feira. A distribuidora alega uma dívida do Executivo de R$ 261 milhões.

A interrupção do abastecimento foi divulgada na manhã desta sexta-feira, pelo telejornal Bom dia Rio, da TV Globo. Assim que a reportagem foi divulgada, Paes escreveu no Twitter: “A Light é uma empresa vagabunda. Passaram anos aliviando a barra do governo anterior. Agora querem receber na base do lobby e da chantagem. Eles terão as mesmas condições de recebimento de todos os fornecedores que têm crédito conosco! Não adianta nem forçar! Não passarão”, escreveu.