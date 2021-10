Fabrizio Gueratto Por um pneu vazio, homem ganha R$ 2,7 milhões em raspadinha; entenda

Um homem de Michigan, nos Estados Unidos, percebeu que estava com pouco ar em um de seus pneus e sem dinheiro trocado para usar a bomba de ar. Foi aí que ele decidiu entrar na loja e comprou uma raspadinha para trocar o dinheiro. Por sorte o bilhete era premiado e ele ganhou 500 mil dólares, equivalente a R$ 2,7 milhões.



"Parei para colocar ar no pneu e, quando entrei para pegar o troco para a máquina, comprei algumas passagens do 20X The Cash", lembrou o homem.

"Voltei para o carro e raspei o tíquete e, assim que vi os três símbolos iguais e o valor do prêmio, soube que havia ganhado!", disse ao site UPI.

Segundo ele, será a última vez que comprará um bilhete de loteria. "Meu pai e eu jogamos sempre juntos por anos e dissemos que se acertássemos um dia, não havia necessidade de continuar jogando. Este é o último bilhete que comprarei", disse o vencedor.