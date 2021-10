Divulgação Parceria deve beneficiar mais de 3 mil pessoas

O Instituto Êxito de Empreendedorismo assinou nesta semana um convênio com o Clube da Torre, organização sem fins lucrativos com sede em Niterói (RJ), para levar a educação empreendedora a jovens, adultos e famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro Largo da Batalha, no município fluminense. A parceria irá disponibilizar os mais de 600 conteúdos gratuitos da plataforma digital do Instituto, entre cursos, palestras, vídeos inspiracionais e mentorias.

Os alunos terão acesso a todos os conteúdos disponibilizados pelo Instituto gratuitamente, com trilhas educacionais, debates, palestras e cursos profissionalizantes.

“Unindo forças com o Clube da Torre, temos a oportunidade de propagar a educação empreendedora entre os jovens, adultos e, principalmente, as famílias em situação de vulnerabilidade social da área, que terão novas possibilidades de enriquecer seu conhecimento e ingressar no empreendedorismo, descortinando novos rumos para seu futuro”, afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

“As ações capacitadoras auxiliarão no desenvolvimento da mentalidade e da atitude empreendedora nesse público, levando conhecimento a todos”, completa.

Leia Também

Para o presidente do Clube da Torre, Pedro Paulo Freire de Azevedo, o convênio proporciona um novo campo de estudo e qualificação de jovens e adultos para a construção de uma educação empreendedora contínua.

“A parceria com o Instituto Êxito vem ao encontro de podermos levar à comunidade do Largo da Batalha, uma população de mais 9 mil habitantes, conhecimento e capacitação para promover novas oportunidades no mercado de trabalho”, explica.

Os conteúdos estarão disponíveis na plataforma virtual do Instituto Êxito de Empreendedorismo no site da Instituição . Os usuários também terão acesso às mentorias online realizadas por meio do aplicativo Toolzz Mentor, com grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto.

Veja a lista de mentores