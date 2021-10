Divulgação Janguiê Diniz é Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional e Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo disponibilizou as inscrições gratuitas para a terceira edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil, que neste ano acontece entre os dias 20 e 28 de novembro. Com o intuito de estimular e promover a diversidade, inclusão social e pluralidade, o congresso lança o edital Summit Social para empreendedores negros, indígenas, mulheres, quilombolas, PCDs e da comunidade LGBTQIA+, possam apresentar o seu case de sucesso.

A terceira edição do Summit Êxito de empreendedorismo apresenta “A trilha do novo empreendedor”, que contará com mais de 150 empreendedores de sucesso, apresentando novos olhares do empreendedorismo e levantando grandes ideias para os participantes. “Com a abertura do edital do Summit Social, iremos apoiar, auxiliar e transformar a vida dos novos empreendedores sociais, além de permitir que os empreendedores sociais apresentem seus cases de sucesso”, aponta o presidente do Instituto, Janguiê Diniz, coordenador geral do evento e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. “De forma gratuita, vamos disponibilizar palestras com os maiores especialistas do Brasil, em diversas áreas, que vão trazer muitos ensinamentos e insights para despertar o espírito empreendedor que existe dentro de cada um”, completa.

Divulgação Sérgio Murilo é coordenador do Comitê de Responsabilidade do Instituto Êxito de Empreendedorismo

De acordo com o coordenador do Comitê de Responsabilidade do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Sérgio Murilo, os painéis do Summit Social irão trazer temas sobre a diversidade e inclusão social nas empresas, representatividade e pluralidade no mercado de trabalho e como empreender no social. “A responsabilidade social é a grande marca do Summit Êxito de Empreendedorismo 2021. Seremos muito bem representados por pessoas de vários segmentos da nossa sociedade.”, informa Sérgio. “A acessibilidade em sentido amplo, a inclusão e a diversidade estarão presentes.”, conclui.

Já a coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto, Nayara Mota, afirma que esse é um grande passo para o movimento de inclusão e pluralidade dentro do empreendedorismo. “No Summit Êxito 2021, a inclusão e a diversidade estarão presentes através da apresentação de vários cases de sucesso, reafirmando nossa missão de impactar a vida de milhares de pessoas”, explica.

Divulgação Nayara Mota é coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo

Para fazer parte do Summit Social, acesse o edital pelo link https://forms.gle/UUMffyo3C2gBefox5 e venha apresentar o seu case de sucesso durante o evento.



Serviço

Summit Êxito de Empreendedorismo 2021

De 20 a 28 de novembro, das 9h às 20h

Edital Summit Social: https://forms.gle/UUMffyo3C2gBefox5

Inscrições gratuitas: www.summitexito.com.br