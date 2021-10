Redação 1Bilhão Educação Financeira Auxílio emergencial: governo pede devolução, mas site sai do ar desde quinta

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (7) que o site para devolução do auxílio emergencial ficará fora do ar até sábado (9). Na terça-feira (5), o Ministério da Cidadania notificou 627 mil pessoas para devolver o benefício recebido indevidamente.

O acessar o site , aparece a seguinte mensagem: Sistema em manutenção – Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas o sistema está em manutenção. Previsão de retorno no dia 09/10/2021.

Segundo a revista IstoÉ, o site já estava fora do ar no início da semana, quando as mensagens começaram a ser enviadas, mas os técnicos do sistema ainda não conseguiram consertar o problema.

O Ministério da Cidadania informou que, ao todo, 627 mil pessoas receberão SMS dos números 28041 ou 28042. Veja o que fazer caso receba o aviso.

As mensagens tratarão "sobre a devolução voluntária de recursos, denúncia de fraudes ou o pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) do Auxílio Emergencial", diz a pasta.