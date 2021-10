Edu Andrade / Ascom/ME Solange Vieira, comandante da Susep, irá para o BNDES

O Ministério da Economia anunciou nesta sexta-feira (8) a troca do comando da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que regula o setor de seguros do país. Como adiantou o colunista do GLOBO Lauro Jardim, a economista Solange Vieira deixará o cargo e irá para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O nome do substituto ainda não foi divulgado.

A Susep é um dos principais alvos do Centrão, grupo de deputados que apoia o governo e que tenta emplacar cargos e a própria presidência do órgão desde 2019.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre resistiu a mudar o órgão, por entender que ele tem características estratégicas para a sua pasta.

Agora, o ministro cedeu e aceitou trocar a superintendente, num momento em que ele é pressionado pelas revelações de que tem uma conta offshore nas Ilhas Virgens, paraíso fiscal . Não é ilegal ter offshore, mas a revelação causou forte reação contra Guedes. O ministro precisará prestar esclarecimentos ao plenário da Câmara sobre o assunto .

Solange Vieria irá para o BNDES, onde é funcionária de carreira. O Ministério da Economia disse que ela irá "conduzir um relevante projeto" no BNDES.

"Solange foi escalada pelo ministro para assumir a implementação de programas estratégicos da agenda econômica que serão executados por intermédio do banco. O processo será conduzido pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, seguindo os trâmites da instituição. Tão logo sejam concluídos os procedimentos internos, os detalhes serão anunciados", afirmou a pasta.

Solange deixa o cargo após quase 3 anos, período em que relevantes mudanças regulatórias para o desenvolvimento do setor foram implementadas.

Até que o substituto seja definido, a superintendência da Susep será interinamente ocupada pelo diretor técnico Rafael Scherre.