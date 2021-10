Reprodução: ACidade ON Reajuste na conta de água no Rio será de quase 10% em novembro

A tarifa da conta de água foi reajustada em 9,8% pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) no Estado do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (8) e começa a valer daqui a 30 dias. A majoração na cobrança é relativa aos períodos de 2019-2020, quando não houve correção das tarifas devido à pandemia do coronavírus, e 2020-2021. A base de cálculo é a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Inicialmente, o aumento proposto era de 11,5%. Porém, o Conselho Diretor (CODIR) da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) entrou em acordo com o Governo do Estado e a com a Companhia, homologando percentual menor.

O reajuste anual atende ao cumprimento do art. 9º do Decreto Estadual nº 45.344/2015, que estabelece as condições gerais para a regulação e fiscalização das atividades da Cedae pela Agenersa, e foi analisado pela agência reguladora com base na proposta da Companhia apresentada ao Governo Estadual.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região (Sintsama-RJ) alerta que esse é só o primeiro de muitos aumentos que virão pela frente.

"Água é vida e não pode ser tratada só pelo lado financeiro, temos que nos preocupar com o lado social e só uma empresa pública cumpre esse papel. Por isso, sempre defendemos que os deputados na Alerj se posicionassem em relação ao que estão fazendo com o saneamento no Estado do Rio de Janeiro. Não concordamos com a concessão da Cedae. Empresas privadas estão apenas preocupadas com o seu lucro financeiro", defende Humberto Lemos, presidente do Sintsama-RJ.