Reprodução: ACidade ON Aviões serão entregues à americana SkyWest Airlines até abril de 2022

A Embraer anunciou um financiamento de mais de US$ 500 milhões, mais de R$ 2,6 bilhões, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a exportação de 24 jatos comerciais E175 à empresa americana SkyWest Airlines, maior companhia aérea de aviação regional do mundo.

A entrega dos jatos começou em agosto e deve ser finalizada até abril do próximo ano.

O financiamento se dará pela linha BNDES Exim Pós-embarque, com desembolsos em reais no Brasil em favor da Embraer. Nesse tipo de operação, a importadora assume o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES e há na transação um seguro de crédito com cobertura para riscos comerciais, políticos e extraordinários.

"A operação fortalece a produção industrial nacional em um momento em que ela ainda sente os efeitos da pandemia de Covid-19 e ajuda a viabilizar a presença de produtos brasileiros de alta tecnologia no maior e mais competitivo mercado de aviação do mundo", diz a companhia em comunicado.

Leia Também

O diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, Bruno Aranha, destaca que o banco apoia a empresa na retomada do crescimento de suas vendas em meio ao “maior desafio já enfrentado na história do setor aeronáutico, garantindo, assim, a manutenção de empregos qualificados no país."

O E175 transporta até 88 passageiros. Atualmente, há mais de 600 jatos desse modelo em operação no mundo.

Segundo a Embraer, em maio de 2020 a quantidade de voos no mercado americano correspondia a 24% do mesmo mês do ano anterior, índice que se recuperou a 80% em maio de 2021.

"A aviação regional tem desempenhado um papel extremamente relevante na recuperação dos voos comerciais em todo o mundo e isso tem beneficiado os jatos da Embraer, que são os mais eficientes da indústria", destaca em nota o Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer, Antonio Carlos Garcia.