reprodução/tv senado Pacheco diz que Guedes precisa esclarecer offshore: "Não há dúvida"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta terça-feira (5) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisa, "sem dúvidas" prestar esclarecimentos sobre sua empresa offshore, mas que questões pessoais dele não atrapalham o andamento do país.

“São coisas independentes, temos situações macro no país que precisam ser resolvidas e essas questões relativamente a aspectos pessoais isso tem que ser debatido, tem que ser esclarecido não há dúvida, mas elas não interferem na pauta do país. A pauta do país é muito mais importante que tudo“, afirmou durante apresentação da reforma tributária no Senado.

Segundo os advogados de Guedes, o ministro não movimenta a conta desde 2019 e os valores estão declarados à Receita Federal. Já a oposição questiona a possibilidade de conflito de interesses.

Guedes estava presente à apresentação do texto no Senado, mas não concedeu entrevista após a mostra do texto e saiu pelos fundos da Casa. Segundo o site Poder 360, coube a Pacheco comentar: disse que a fala à imprensa foi improvisada e Guedes não foi avisado.