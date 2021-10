Fernanda Capelli Magalu, Casas Bahia, Americanas e Pão de Açúcar são algumas das marcas que surfaram na pane das redes sociais

Grande redes do varejo, como Magazine Luiza, Americanas e Pão de Açúcar aproveitaram o apagão do WhatsApp, Instagram e Facebook para angariar clientes e promover os seus próprios aplicativos.

Entre posts mais descontraídos, como “As pessoas estão redescobrindo a ligação telefônica... Já estamos passando do limite, hein”, a Americanas, por exemplo, publicou no Twitter (que bombou neste dia) posts vendendo o seu peixe: “Aqui de boas favoritando várias coisas no meu app. Diferente dos apps vizinhos, eu estou voando”.



A Magalu entrou na onda e também postou comentários mais jocosos de tom provocativo, e aproveitou para divulgar o seu programa de trainee 2022,exclusivo para pessoas negras.

Leia Também

Já a Casas Bahia fez vários posts durante o dia sobre o tema mais genéricos.



O Pão de Açúcar, por sua vez, fez trocadilho com a queda e divulgou no seu mailing e nas rede sociais preços promocionais para vinhos e carnes suínas.



Veja:

Quem vem comigo achar tutorias? pic.twitter.com/pNfpIdguGv — americanas (@americanascom) October 4, 2021









Aproveita que o WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. caíram e vem fazer a sua inscrição pro Programa #TraineeMagalu2022 exclusivo p/ pessoas negras! 💙



Toca aqui pra se inscrever: https://t.co/CSTpizdO8O pic.twitter.com/vBvRPBMutq — Lu do Magalu (em 🏡) (@magazineluiza) October 4, 2021