Apec Peru 2016/ Fotos Públicas Fundador do Facebook, Mark Zuckerberg





O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu US$ 6 bilhões nesta segunda-feira (4). A queda nas finanças é decorrente das cerca de seis horas que o WhatsApp, Facebook e Instagram, três das maiores redes sociais do mundo, ficaram fora do ar hoje .



Segundo o UOL, com esses bilhões a menos, Zuckerberg caiu uma posição no ranking de bilionários da Bloomberg, que classifica as 500 pessoas mais ricas do mundo diariamente. O índice aponta que Zuckerberg agora está na 5ª posição, atrás do fundador da Microsoft, Bill Gates.



A fortuna do fundador do Facebook agora é estimada em US$ 121,6 bilhões. Já Gates acumula US$ 124 bilhões. À frente dos dois, estão Elon Musk (US$ 211 bilhões), Jeff Bezos (US$ 186 bilhões) e Bernard Arnault (US$ 153 bilhões).







Além da perda pessoal para Zuckerberg, o Facebook também perdeu ações. A queda dos papéis negociados na Bolsa de Nasdaq caíram 5,35% , sendo cotados a US$ 324,66 no início da tarde de hoje. Foi o nível mais baixo desde junho.