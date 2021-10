Reprodução: Alto Astral Caiu! WhatsApp, Facebook e Instagram sofrem pane

As ações do Facebook, negociadas na Bolsa de Nasdaq, tinham queda de 5,35%, sendo cotadas a US$ 324,66, por volta de 14h15, no horário de Brasília. Os papéis da empresa caíram para seu nível mais baixo desde junho nesta segunda-feira em meio a denúncias contra a empresa e a queda nos seus serviços.

O Facebook confirmou que usuários estão tendo dificuldades para acessar seus aplicativos, incluindo WhatsApp e Instagram, no início da tarde desta segunda-feira. Em nota, a empresa disse "estar trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes".

“Estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes", disse o Facebook em comunicado.

Usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram relataram que estão enfrentando falhas no envio de mensagens e no carregamento de postagens das redes sociais na tarde desta segunda-feira.

Denúncias contra a rede

O problema no sistema se soma às denúncias que a empresa já vinha enfrentando. Uma denunciante se revelou pela primeira vez e acusou o gigante da mídia social de colocar “lucro acima da segurança” de seus usuários.

Leia Também

"Houve conflitos de interesse entre o que era bom para o público e o que era bom para o Facebook. O Facebook sempre escolheu otimizar para seus próprios interesses, como ganhar mais dinheiro", disse Frances Haugen ao noticiário “60 Minutes”, programa jornalístico da CBS News, na noite de domingo.

Gerente de produto que trabalhou na equipe de desinformação cívica da rede social antes de deixar a companhia em maio, ela usou os documentos da empresa que havia reunido para demonstrar o quanto o Facebook sabia sobre os danos que estava causando. Com isso, forneceu evidências para legisladores, reguladores e o meios de comunicação.

Haugen entregou vários dos documentos ao The Wall Street Journal, que desde o mês passado vem publicando as informações.

As revelações — incluindo que o Facebook sabia que o Instagram estava piorando problemas relacionados a imagens corporais entre adolescentes — levantaram críticas vindas de legisladores, reguladores e do público.

A queda do Facebook ocorre em um dia bastante negativo para os mercados, com as bolsas americanas apresentando fortes baixas. Entre os motivos, estão preocupações com o cenário inflacionário global em um contexto de crescimento menor, além das complicadas negociações sobre o teto da dívida americana.