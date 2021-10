Lorena Amaro Veja os prejuízos por minuto para o Facebook, com a queda dos produtos

No início da tarde desta segunda-feira (4), a queda do Instagram, Facebook e Whatsapp provocou tumulto na internet sobre as consequências financeiras para a empresa de comunicação e redes sociais que controla os serviços mais usados nesse meio. Apesar de já ter passado por muitas instabilidades, esta é a primeira vez que todos os produtos ficam fora do ar simultaneamente.

Até o fechamento desta reportagem, já se passaram mais de 50 minutos de serviços indisponíveis, e com isso surgiram diversas ‘teorias conspiratórias’ e memes na web.

Prejuízos

O Facebook é uma das maiores companhias já criadas, e gera altos lucros. A organização que conseguiu entrar em menor tempo para a lista de maiores empresas do mundo.

No segundo trimestre de 2021, a empresa lucrou US$ 10,4 bilhões. No mesmo período do ano passado os ganhos foram de aproximadamente US$ 5,2 bilhões. É possível calcular que as perdas por minuto fora do ar cheguem a mais de US$ 950.693,00 ou mais de US$ 57.000.000,00 por hora offline, considerando apenas perda de rentabilidade final, ou seja, o que ganham os acionistas. Se considerar o faturamento total, o prejuízo pode ser várias vezes maior.