Sophia Bernardes Posto Super 9 vende gasolina a R$ 0,40 o litro nesta quinta-feira (30)

Nesta quinta-feira (30), a partir das 11 horas, um posto de combustíveis em São Paulo realiza uma ação inusitada: vender a gasolina, do tipo comum, por apenas R$ 0,40 o litro. A iniciativa faz parte da campanha "Combustível Transparente", da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres (AbriLivre) e visa conscientizar os consumidores de que os postos não são os vilões do aumento dos preços da gasolina .

A campanha será realizada no posto "Super 9", localizado na Rua Prof. Daher Cutait, 407, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Mas a promoção só é válida para os primeiros 400 motoristas que forem abastecer no local, e haverá um limite de 10 litros por veículo.

"Está chegando a grande hora! Nesta quinta-feira (30/09), a partir das 11h, no Posto Super 9, a AbriLivre oferecerá aos 400 primeiros veículos que aparecerem no posto 10 litros de gasolina C por R$ 4,00 em dinheiro (R$ 0,40 por litro)", escreveu a associação pelas redes sociais.

Serviço

Campanha Combustível Transparente

Quando: 30 de setembro de 2021

Horário: a partir das 11 horas

Local: Posto Super 9, na Rua Prof. Daher Cutait, 407, Bela Vista, Centro de São Paulo.