Reprodução Oreo raro em formato de Pokemon chega a ser vendido por até R$ 545 mil

Nos Estados Unidos, a marca de biscoitos Oreo lançou uma colaboração com a Pokémon Company que animou os fãs do desenho japonês. Alguns "pokémons-biscoito" raros chegam a custar até cem mil dólares (R$ 545 mil) no Ebay, segundo o site norte-americano NPR.



Algumas listagens prometem um cookie "em perfeitas condições"; um afirma que o biscoito foi manuseado apenas com pinças,

Lançada no início deste mês, a nova colaboração Oreo x Pokémon apresenta os tradicionais biscoitos sanduíche da marca, desta vez com o brasão de um dos 16 monstrinhos de bolso.

Cada pacote inclui uma seleção aleatória de cookies que apresentam personagens clássicos como Pikachu e Charmander, mas também um Pokémon extremamente raro: o mítico Mew. Este está sendo considerado colecionável pelos fãs do anime.

A paixão dos aficionados não é novidade. Na década de 90 os cards do desenho viraram febre e até hoje podem ser encontrados listados por cifras parecidas com a do biscoito.

Veja o modelo raro:

Uh ya… we understood the assignment pic.twitter.com/mTpF59EW60 — OREO Cookie (@Oreo) September 22, 2021