Sophia Bernardes Funcionários consideram Blue Origin local "tóxico" de trabalho

Vinte e um funcionários atuais e ex-colaboradores da Blue Origin, de Jeff Bezos, afirmam que a empresa espacial é um local de trabalho “tóxico”, de acordo com um artigo publicado nesta quinta-feira (30) no site da Lioness. O ensaio,conduzido pela ex-chefe de comunicação dos trabalhadores da Blue Origin, Alexandra Abrams, revelou que a empresa pressiona os funcionários a assinarem acordos de não divulgação rígidos, reprime o feedback interno, desconsidera questões de segurança e cria um ambiente sexista para as mulheres. Além disso, também deu exemplos de assédio sexual.

“Já me afastei o suficiente disso para não ter medo de deixá-los mais me calar”, disse Abrams em entrevista à CBS. O artigo foi assinado por ela e endossado por outros 20 funcionários atuais e ex-funcionários cujos nomes não estavam listados, segundo Alexandra.

Em resposta à CNBC, a vice-presidente de comunicações da Blue Origin, Linda Mills, disse que Abrams foi “demitida por justa causa” em 2019 “após repetidos avisos sobre questões envolvendo regulamentações federais de controle de exportação”.

Abrams reconheceu na entrevista para a CBS que foi demitida pela Blue Origin. Ela disse ao “CBS Mornings” que ficou “chocada” quando foi despedida. Foi informada por seu gerente que “Bob e eu não podemos mais confiar em você”, referindo-se ao CEO da companhia, Bob Smith.

De acordo com sua conta no LinkedIn, Alexandra agora trabalha com a comunicação de funcionários de uma grande empresa de software.

A vice-presidente ainda acrescentou em sua declaração que “A Blue Origin não tolera discriminação ou assédio de qualquer tipo”. “Oferecemos vários caminhos para os funcionários, incluindo uma linha direta anônima 24 horas por dia, 7 dias por semana, e investigaremos imediatamente quaisquer novas alegações de má conduta”.

O ensaio também pontua que “as lacunas de gênero no trabalho são comuns na indústria espacial”, mas que “na Blue Origin elas se manifestam em um tipo específico de sexismo”.

O artigo mostra dois exemplos na liderança sênior. O primeiro alega que um “executivo sênior do círculo interno leal do CEO Bob Smith” foi repetidamente denunciado à equipe de recursos humanos da empresa por assédio sexual. Apesar das acusações, diz o ensaio, Smith fez do executivo um membro do comitê de contratação da Blue Origin quando a empresa estava preenchendo uma função sênior de recursos humanos.

No segundo exemplo, um ex-executivo aparentemente estava rebaixando as mulheres, “chamando-as de ‘garotinha’, ‘boneca’ ou ‘querida’ e perguntando sobre suas vidas amorosas”. Segundo o documento, a Blue Origin alertaria as novas contratadas para ficarem longe do executivo, que supostamente tinha um “relacionamento pessoal próximo com Bezos”.“Foi preciso apalpar fisicamente uma subordinada do sexo feminino para finalmente ele ser dispensado”, denuncia o texto.

A Blue Origin também intensificou o uso de acordos de não divulgação estritos, de acordo com a matéria, forçando todos os funcionários a assinar novos contratos com cláusula de não desprendimento em 2019. A cultura de trabalho da empresa “prejudicou a saúde mental” de “muitas” pessoas, funcionários atuais e ex-funcionários. A carta cita um líder sênior de programa com décadas na indústria aeroespacial e de defesa, que declarou que “trabalhar na Blue Origin foi a pior experiência de sua vida”.

Segurança

A questão da segurança é outro ponto importante do ensaio. O texto expõe que “alguns dos engenheiros que garantem a própria segurança dos foguetes” foram forçados a sair ou recompensados ​​depois de fazerem críticas internamente.

O ensaio indica que no ano passado, a liderança da Blue Origin mostrou “impaciência crescente” com a baixa taxa de vôo de seu foguete New Shepard suborbital, dizendo que a equipe da empresa precisava saltar de “alguns voos por ano ... para mais de 40″.

“Quando Jeff Bezos voou para o espaço em julho, não compartilhamos sua alegria. Em vez disso, muitos de nós assistimos com uma sensação de mal-estar. Alguns de nós não suportariam assistir ”, destaca o documento.“Competir com outros bilionários e ‘fazer progresso para Jeff’ parecia ser prioridade ante questões de segurança que atrasariam o cronograma.”

Meio-ambiente

A carta afirma que as preocupações ambientais foram uma reflexão tardia na companhia, com impactos na ecologia local. As autorizações exigidas foram regulamentadas depois que “o maquinário apareceu” na fábrica da Blue Origin em Kent, Washington, onde também fica a sede do empreendimento, a qual foi inaugurada ano passado.

Além disso, a sede não é um edifício com certificação LEED, de acordo com a matéria, a qual declara que “o prédio foi construído em áreas úmidas que foram drenadas para a construção”. A declaração à CNBC da Blue Origin’s Mills não respondeu a esses questionamentos.