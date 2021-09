Lucas Stuqui Petrobras aumenta preço do diesel a partir desta quarta-feira (29)

O preço do diesel nas refinarias fica 8,9% mais caro a partir desta quarta-feira (29). Ontem, a Petrobras anunciou o reajuste, o preço médio de venda do combustível passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro.

O último reajuste do diesel foi anunciado pela Petrobras em 5 de julho. Na ocasião, houve um aumento de R$ 0,10 (3,7%), e o preço atingiu R$ 2,81 por litro nas refinarias.

"Esse ajuste é importante para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras. Reflete parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e da taxa de câmbio", informou a companhia.

A estatal não informou reajuste nos preços dos demais combustíveis.

Ajuste já esperado

Na última segunda-feira (27), a Petrobras já havia informado que estudava reajustes nos combustíveis que acompanha os valores do petróleo no mercado internacional.

Também na segunda, em uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) alertou para um aumento do preço do diesel. “Pessoal está insatisfeito? Está. Inclusive estamos há três meses sem reajustar o diesel. Vai ter um reajuste daqui a pouco. Não vai demorar. Agora, não posso fazer milagre”, afirmou ele.

Protesto de caminhoneiros

A categoria de caminhoneiros demonstrou insatisfação com o reajuste brusco. Ao portal Metrópoles, o Conselho Nacional do Transporte informou que haverá uma reunião em 16 de outubro para definir os parâmetros da manifestação.