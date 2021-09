Reprodução: ACidade ON Preços de pratos devem aumentar em grandes restaurantes devido ao forte aumento da inflação

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) afirmou nesta segunda-feira (27) que grandes redes de fast-food devem reajustar os valores de produtos nos próximos dias. De acordo com a ANR, o aumento será necessário para equilibrar os gastos dos restaurantes com os alimentos, que tiveram seus valores reajustados devido à alta da inflação no Brasil.

A entidade ressaltou que as empresas estudam o reajuste dos valores abaixo da inflação para manter a clientela. Mas, segundo a ANR, algumas redes terão que praticar valores acima da média, devido às importações de produtos.

O Bob's, por exemplo, afirmou à coluna 'Painel' do jornal Folha de S. Paulo que deve aumentar os preços conforme a inflação do país. No entanto, a rede diz realizar promoções para manter a fidelidade dos clientes.

Já a rede que gerencia o Outback no Brasil disse ao jornal que tentará manter reajustar os valores abaixo da inflação. A empresa lembrou das negociações com fornecedores para mitigar a alta nos alimentos e manter os preços na meta esperada.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país,atingiu 10% nos últimos 12 meses. O índice extrapola as expectativas do Banco Central, que aguardava uma inflação entre 5% e 6% em 2021.

Segundo a pesquisa, a alta inflacionária foi puxada pelos reajustes na conta de energia elétrica, devido à crise hídrica que o país enfrenta, e os sucessivos reajustes nos combustíveis.