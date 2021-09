Fernanda Capelli Ministro teria ficado irritado com pedido de afrouxamento de leis ambientais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou irritado com um pedido feito pela própria pasta para afrouxar 14 regras ambientais para diminuir o "custo Brasil" a empresários.



O requerimento elo secretário de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa, que teria sido cobrado por Guedes, segundo informa o jornalista Lauro Jardim.

Costa estaria atendendo lobby de setores interessados em avanças com pautas contrárias a de ambientalistas. Guedes, no entanto, espera captar US$ 2,5 bilhões em investimentos sustentáveis oriundos de capital estrangeiro.

O projeto do ministro da Economia para mudar a percepção do mundo quando ao Brasil será apresentado na próxima Conferência sobre o Clima, a COP 26, que acontece em novembro, em Glasgow (Escócia).