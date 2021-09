TikTok Entregador viralizou no TikTok

Um entregador ficou espantado com um inseto à sua frente na porta da casa de um cliente, ao tentar espantar o animal, jogou acidentalmente o pacote no telhado da casa. O dono do pedido recebeu uma mensagem no celular alertando da situação e aproveitou o vídeo da câmera de segurança para viralizar no TikTok.



"Oi, aqui é seu delivery da Amazon. Parece loucura, mas eu acidentalmente joguei um pacote no seu telhado. Você tem uma escada que eu possa usar?", dizia o SMS.

O dono do perfil na rede social disse que não ficou bravo e que a situação "fez seu dia".

No dia seguinte ele gravou um vídeo subindo no telhado para recuperar o pacote e publicou: "Espero encontrar o motorista da Amazon e compartilhar quantas risadas isso nos trouxe."

Veja o vídeo: