Arquivo pessoal Beth McGrath usou alto-falante de loja para pedir demissão nos EUA

Beth McGrath, funcionária do Walmart no estado de Louisiana (EUA) se revoltou com as políticas trabalhistas da empresa e pediu demissão para quem quisesse ouvir, além de denunciar maus-tratos na empresa. Ela ainda chama um gerente de "pervertido"

"Trabalho no Walmart há quase cinco anos e posso dizer que todo mundo aqui trabalha com excesso de trabalho e é mal pago. A política de atendimento é otimista. Somos maltratados pela administração e pelos clientes todos os dias. Sempre que temos um problema com isso, somos informados de que somos substituíveis", declarou ela.

"Esta empresa trata seus associados idosos como merda", continuou a mulher, antes de encerrar o discurso dizendo: "F***-se a gerência e f***-se este trabalho".

Veja o vídeo:





Após o desentendimento público, ela reforçou a ideia nas redes sociais e aconselhou aos que passam pela mesma situação a fazerem o mesmo.

"Não tenha medo de falar o que te incomoda, mesmo que isso acabe com você", orientou.

Segundo o UOL, ela teria recebido várias propostas de emprego após o vídeo viralizar.