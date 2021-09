Divulgação Janguiê Diniz

A MetaRed X Brasil, rede de estímulo ao empreendedorismo universitário criada pela Universia com chancela do Banco Santander, realiza, na próxima quinta-feira (30), a partir das 9h, o II Encontro de Boas Práticas em Escritórios Universitários de Empreendedorismo. Na ocasião, serão apresentados três cases de boas práticas desenvolvidas por instituições de Ensino Superior do Brasil e de Portugal.

O evento será aberto pelo presidente da MetaRed X Brasil, Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo; e pelo vice-presidente da MetaRed X Brasil, Celso Niskier, reitor do Centro Universitário Unicarioca e vice-presidente Instituto Êxito de Empreendedorismo. “Esse será um encontro muito proveitoso. A MetaRed X Brasil foi fundada justamente com o propósito de ser um espaço de intercâmbio de experiências entre instituições de ensino e é isso que estamos fazendo. A troca de ideias beneficia todo o ecossistema de ensino e ajuda a impulsionar o empreendedorismo universitário dentro de nossa rede”, pontua Diniz.

No encontro, a diretora acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo, e o diretor-executivo de Ensino, Adriano Azevedo, apresentarão a experiência do grupo com o projeto “Ubíqua – Educação Onipresente”. O coordenador do Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade de Coimbra, Nuno Mendonça, falará sobre o ecossistema de empreendedorismo da instituição. Já o head de Empreendedorismo e Conexão da Unifeob, Rodrigo Marudi, explanará sobre a experiência do Centro Universitário com o Dia Maker. “Jutamos diferentes experiências que se complementam e fornecem boas ideias que podem ser implantadas em outras instituições de ensino. A intenção é fazer com que boas ideias sejam replicadas e inspirem o desenvolvimento de ações de empreendedorismo na rede”, explica Celso Niskier.

O II Encontro de Boas Práticas em Escritórios Universitários de Empreendedorismo da MetaRed X Brasil é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas no site eventos.metared.org .

Serviço

II Encontro de Boas Práticas em Escritórios Universitários de Empreendedorismo da MetaRed X Brasil

Quinta-feira (30), a partir das 9h

Inscrições gratuitas: eventos.metared.org