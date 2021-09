Fernanda Capelli Bitcoin registra queda de 7,6%

O Banco Central da China decidiu tornar ilegais todas as transações com criptomoedas nesta sexta-feira (24), informa a agência France Press. Com isso, o Bitcoin, a principal moeda digital, registra queda de 7,6% às 9h10.



"As atividades comerciais vinculadas a moedas virtuais são atividades financeiras ilegais", anunciou o BC da China em um comunicado, que também afirma que isto "coloca em grave perigo os ativos das pessoas".

Atualmente o Bitcoin custa 219.964,17, aproximadamente 42 mil dólares.

A partir do anúncio, as bolsas internacionais precisam restringir o fornecimento de ativos relacionados a criptomoedas.

Segundo o G1, a decisão proíbe todas as atividades financeiras vinculadas com criptomoedas, como:



o comércio com criptomoedas,

a venda de "tokens",

transações que envolvem derivados de criptomoedas, e

"arrecadação de fundos ilegais".

Segundo o BC Chinês, as moedas digitais facilitam a arrecadação de fundos ilegais e propiciam esquemas de pirâmide.