Divulgação Contratações de profissionais com deficiência aumentaram 147% até agosto deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado

O número de contratações de pessoas com deficiência (PCDs) aumentou 147% até agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da consultoria especializada no recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, PagePCD.

As áreas que mais têm contratado profissionais com deficiência são as de tecnologia, vendas, finanças e engenharia. Segundo o levantamento, o aumento é motivado pela criação de programas de diversidade dentro das empresas e pela atuação mais incisiva do Ministério do Trabalho para garantir que leis de inclusão sejam cumpridas.

Ainda de acordo com a consultoria, a remuneração de PCDs deu um salto em relação há dez anos. Em 2011, para a posição de assistente administrativo/analista júnior administrativo, o salário era em torno de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil. Agora, o valor gira em torno de R$ 3 mil a R$ 4,5 mil. Já para a mesma vaga sem especificação PCD, em 2021, a remuneração ficou em torno de R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil.