Bruno Gall De Blasi Samsung, 99 e mais empresas abrem 600 vagas em tecnologia

A Samsung abriu 60 vagas para o seu programa de capacitação Samsung R&D Academy, voltado para quem tem interesse em Inteligência Artificial (IA), desenvolvimento e mais. A 99 também está com as inscrições abertas para o seu programa de estágio em São Paulo (SP). Confira os detalhes dessas e outras oportunidades em tecnologia e demais setores selecionadas pelo Tecnoblog a seguir.

Samsung – programa de capacitação em Campinas (SP)

A Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, em Campinas (SP), está com 60 vagas abertas para o programa de capacitação Samsung R&D Academy. A oportunidade é voltada a quem tem interesse em trabalhar com Ciência de Dados, Desenvolvimento de Softwares e Inteligência Artificial (IA). Além disso, o programa é destinado a quem já é graduado ou está em fase final de graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação e afins.

O programa será divido em três etapas. Inicialmente, haverá uma integração nas áreas técnicas e administrativas. Depois, haverá treinamentos preparatórios para capacitação inicial. "Por fim, será aplicada uma avaliação para identificar as aptidões técnicas de maior destaque dos candidatos para que integrem as equipes e iniciem atuação como desenvolvedores ou pesquisadores em nível júnior", informaram.

As inscrições estão abertas até 25 de setembro de 2021: linkedin.com.

99 – programa de estágio em São Paulo

A 99 também deu a largada em seu Programa de Estágio Jornada 99. A iniciativa é voltada para estudantes de Engenharias, Administração, Marketing, Comunicação, entre outros cursos superiores, com previsão de formatura entre dezembro de 2023 e dezembro e 2023. As vagas são para São Paulo, mas o processo seletivo será realizado online.

"O programa de estágio tem o objetivo de trazer novos talentos e desenvolvê-los por meio de uma completa trilha de aprendizado, que passará pelas três unidades de negócio da companhia: mobilidade, pagamentos e delivery", anunciaram. "Os estagiários terão palestras, treinamentos e workshops de carreira, além de aulas de inglês gratuitas".

O programa ainda oferece bolsa auxílio, além de benefícios, como vale refeição ou alimentação, plano de saúde e mais. Os interessados têm até 30 de setembro para se inscrever na iniciativa e as atividades têm início previsto para janeiro de 2022: estagio99.com.br.

Magalu – trainee exclusivo para pessoas negras

O Magalu abriu as inscrições para a segunda edição do seu programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Seguindo os mesmos moldes do ano passado, quando teve 22.000 mil inscritos e 19 selecionados, a companhia busca candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Além disso, graduados em qualquer curso superior poderão participar da seleção.

O processo seletivo também está aberto para pessoas de qualquer parte do Brasil que queiram atuar em áreas como e-commerce, marketplace, marketing e afins. Mas é preciso que os candidatos tenham disponibilidade para se mudar para São Paulo (SP). A empresa também informou que vai oferecer um auxílio mudança aos selecionados que morem fora da cidade.

A oportunidade oferece um salário de R$ 6.800. Entre os benefícios, estão a participação de lucros (PLR), vale refeição ou alimentação, vale transporte, plano de saúde e mais. As inscrições para o processo seletivo, que será realizado em seis etapas, podem ser feitas por este site: 99jobs.com.

Omie – 600 vagas em tecnologia até o fim do ano

A Omie quer expandir o seu time em 50%. Para isso, a empresa pretende abrir mais de 600 vagas até o fim do ano, sendo que já há mais de 200 posições abertas. "As oportunidades vão desde estágio até cargos para alta direção e as posições podem ser ocupadas por pessoas que morem em qualquer lugar do país", informaram.

A ação visa atender diversas áreas de atuação, como tecnologia, comercial, comunicação, recursos humanos e mais. Além da remuneração, a empresa ainda oferece alguns benefícios, como vale refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica e cursos para desenvolvimento pessoal. Confira as oportunidades abertas na companhia: trabalheconosco.vagas.com.br.

Escale – vagas em desenvolvimento, design e mais

A Escale abriu 25 vagas de emprego em tecnologia para trabalhar remotamente. Atualmente, a empresa anunciou posições para início imediato para cargos como Analista de Segurança da Informação, Desenvolvedor de Back-End, UX e UI Designer, entre outros. "Além das vagas que já estão abertas, a startup avisa que brevemente abrirá mais de 10 novos postos de trabalho", informaram.

Além do salário, a empresa oferece benefícios. É o caso do vale refeição, auxílio internet e família, crédito inicial "para deixar sua estação de trabalho mais confortável", entre outros. As inscrições podem ser feitas neste link: escale.gupy.io.

