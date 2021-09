Redação 1Bilhão Educação Financeira Governo vai antecipar usinas

Para afastar o risco de um apagão nacional até dezembro, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) busca antecipar a operação de novas usinas. Além disso, deve comparar energia elétrica de países vizinhos, como Argentina e Uruguai, segundo o jornal Estado se São Paulo.



Segundo cálculos do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o Brasil precisaria aumentar em 4,8 mil megawatts a oferta de energia até o fim do ano para evitar racionamentos.

Uma das usinas já foi autorizada a operar desde a semana passada, localizada em Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). Com capacidade de gerar 1,3 megawatts, é a segunda maior usina térmica do país e teve seu início antecipado em cinco meses.

A Aneel já havia antecipado em quase um ano o início das operações de quatro usinas fotovoltaicas no parque Terra do Sol, na Bahia. A operação que começou em agosto promete gerar 190 megawatts para o sistema elétrico.

Nas próximas semanas, espera-se que a agência acione novas usinas eólicas e térmicas antes do prazo para suprir a demanda.