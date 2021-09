Fernanda Cruz/Agência Brasil - 4.12.2015 Vagas são destinadas para soldados de 2ª Classe

O governo do Estado de São Paulo autorizou a abertura de 5,4 mil vagas para soldados de 2ª Classe na Polícia Militar. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na última terça-feira (21).

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, o edital do concurso deve ser publicado até o começo de outubro, com detalhes de inscrições, exigências, datas e fases do concurso. Se seguir os trâmites do último certame, a inscrição deve ter valor de R$ 57, ensino médio deve ser obrigatório, além de carteira de habitação entre as categorias B e E, e ter alturas mínimas de 1,55 m (mulheres) e de 1,60 m (homens).

A remuneração inicial oferecida deve ser, em média, R$ 3.318,53. Os selecionados farão cursos de formação para soldado PM de 2ª Classe, com duração média de um ano.

O certame tenta suprir a queda de policiais militares nas ruas do estado, devido às aposentadorias de oficiais mais antigos na corporação. Além do concurso autorizado, a Polícia Militar prepara outros 4,2 mil novos agentes, sendo 3,5 mil soldados de 2ª classe e cerca de 700 novos oficiais.