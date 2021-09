Marcelo Casal Jr/Agencia Brasil TST decide que a pandemia de Covid-19 por si só não justifica o saque integral do FGTS

Após contestação de trabalhadores, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que a pandemia de Covid-19 por si só não justifica o saque integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A relatora da matéria, ministra Maria Helena Mallmann, afirmou que, mesmo que seja considerada um estado de calamidade, a crise sanitária não pode ser equiparada a um "desastre natural" - previsto por lei para justificar o saque.

Segundo o artigo 2º do Decreto 5.113/2004 , que dispõe sobre o FGTS, considera-se desastres naturais as ocorrências de:

vendavais ou tempestades;

vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;

tornados e trombas d’água;

precipitações de granizos;

enchentes ou inundações graduais;

enxurradas ou inundações bruscas;

alagamentos;

inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;

rompimento ou colapso de barragens.

A movimentação da conta também é permitida aos trabalhadores em casos de aposentadoria, demissão sem justa causa, falecimento, idade igual ou superior a 70 anos e HIV, câncer ou outra doença grave. Todas as condições para o saque integral do FTGS podem ser conferidas neste link .