Internautas alegam que o site da gigante do varejo Magalu deu um "bug" na madrugada desta quinta-feira (16) e colocou a linha de roupa de cama a míseros R$ 0,01.

O erro já foi corrigido e o site encontra-se normalizado. O "Edredom Composê Dupla Face Solteiro" custa, na verdade, 108 reais.

"Na madrugada desta quinta-feira (16), o Magalu identificou uma movimentação atípica de venda gerada por uma falha sistêmica no cadastro feito por um seller, que resultou na oferta de produtos a 1 centavo, claramente abaixo do preço de mercado. O produto foi prontamente retirado do ar e as vendas realizadas canceladas", disse a empresa em nota.

Obg pelo bug Magalu linda, minha dona de casa interior agrade os jogos de cama por 0,1 centavo ♥️♥️ pic.twitter.com/e56qp4eciz — Vinícius Henriques’ (@viniciuschn) September 16, 2021





é esse bug na magalu hoje de madrugada heim pic.twitter.com/dPhyIXjpnU — JOJO 🪐✨ (@jordanapna) September 16, 2021













Até o momento da reportagem a Magalu ainda não respondeu o contato sobre o que acontecerá com quem efetivou a compra.

Luiza Trajano

A fundadora das lojas Magazine Luiza, Luiz Trajano , foi a única brasileira incluída na lista das 100 personalidades mais influentes do mundo.

Luiz Inácio Lula da Silva assina o texto que fala sobre a empresária na publicação, onde afirma que Trajano "assumiu o desafio de construir uma gigante comercial enquanto constrói um Brasil melhor".