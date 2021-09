Bruno Gall De Blasi Americanas compra Skoob, a maior rede social de livros do Brasil

A Americanas foi às compras mais uma vez. Nesta quarta-feira (15), a gigante do e-commerce anunciou a aquisição da Skoob , uma rede social brasileira de livros, onde os mais de oito milhões de usuários podem avaliar e encontrar discussões sobre as obras. Os valores da transação, no entanto, não foram revelados pela companhia.

A ação tende a acirrar a competição com a Amazon, que é dona do Goodreads, plataforma que oferece proposta similar à Skoob. A varejista informa que a operação está em linha com o seu objetivo de "oferecer a melhor experiência de consumo omnichannel do Brasil". Para isso, a loja pretende engajar os consumidores com mais conteúdo através da plataforma, além de conectar os leitores com ajuda da rede social.

"A Skoob soma conteúdo e conhecimento do universo literário para as nossas marcas, principalmente Americanas e Submarino, estimulando o engajamento dos clientes com informação qualificada a partir de recomendações relevantes de leitores frequentes", disse Marcio Cruz, CEO da plataforma digital da Americanas. "A consequência é o alcance de novos clientes e o aumento da recorrência de compras".

Aplicativo do Skoob (Imagem: Reprodução)

Leia Também

Skoob possui mais de oito milhões de usuários

A Skoob foi lançada em 2009. Através da rede social, os usuários podem indicar quais livros estão lendo ou desejam ler no futuro, além de avaliá-los após o encerramento da leitura. A plataforma também oferece um clube com pagamentos mensais que envia um kit com um livro surpresa e alguns brindes aos participantes todos os meses.

A plataforma ainda possui mais de oito milhões de usuários e mais de 45 milhões de reviews de livros. A expectativa é de que a aquisição da Skoob ajude a impulsionar o engajamento de novos clientes e as vendas da companhia:

"Os reviews funcionam como alavancas de vendas, aumentando em até 40% a conversão da categoria de livros. Este segmento do e-commerce brasileiro se destaca como porta de entrada de novos clientes, com um CAC (custo de aquisição de cliente) 3,6 vezes menor que a média e uma frequência de compra 50% maior que a média", informaram.

A transação foi realizada por meio da IF Capital. Os valores, porém, são um mistério.

Americanas compra Skoob, a maior rede social de livros do Brasil