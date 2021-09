Reprodução: iG Minas Gerais Governo de SP reduz ICMS para 3,2%

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (15), a redução do ICMS para o setor de bares e restaurantes. O imposto havia aumentado em janeiro de 2021, para 3,69%. Agora, com a mudança, passa a valer 3,2% - mesmo patamar do ano passado.

O anúncio havia sido feito nas redes sociais pelo governador João Dória (PSDB) nesta manhã e foi confirmado à tarde em coletiva de imprensa. Segundo Dória, a medida vai beneficiar cerca de 250 mil empresas, com economia de 15% do custo de impostos desses estabelecimentos.

"Vamos impulsionar a recuperação desse segmento fortemente afetado pela pandemia", disse Doria, pelo Twitter.

Anunciaremos hoje a redução no ICMS do setor de bares e restaurantes para 3,2%. A medida vai beneficiar cerca de 250 mil empresas, com economia de 15% em seu custo. Vamos impulsionar a recuperação desse segmento fortemente afetado pela pandemia. Detalhes na coletiva de imprensa. — João Doria (@jdoriajr) September 15, 2021













Na coletiva, o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou que a medida é resultado de diálogos com o setor, responsável, segundo Meirelles, pelo "grande polo gerador de empregos e renda no estado".

“A redução para 3,2% significa a redução de 13% do ICMS para o estado, resultado de uma renúncia fiscal de mais de R$ 100 milhões", disse Meirelles.

"Não é importante que se cresça só as grandes empresas e a indústria: temos que ter o setor de serviços crescendo, retomando e, com isso, cada vez mais, São Paulo mantém sua posição de liderar a retomada econômica do país", completou o secretário da Fazenda.