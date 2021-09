Banco de imagens/Pixabay Governo propõe envio de comissão à China para esclarecer casos de "vaca louca"

O ministério da Agricultura e Planejamento propôs à China o envio de uma missão técnica para elucidar os casos de vaca louca que cessaram a exportação ao país temporariamente desde o dia 4, informa o jornalista Marcelo Nino. O país asiático ainda não respondeu se aceitará a oferta.



Os casos não representam risco à pecuária brasileira por se trataram de casos atípicos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (nome técnico do mal), que ocorrem naturalmente em animais de idade avançada e não oferecem riscos sanitário.

A medida de enviar uma delegação ao país faz parte do protocolo acordado entre o Brasil e a China para casos desse tipo, no entanto, acredita-se que mesmo sem o envio da comitiva a exportação de carne seja retomada.

A expectativa é de que as exportações brasileiras possam ser retomadas num prazo de até 14 dias, como ocorreu em 2019, a última vez em que elas foram suspensas por casos do mal do vaca louca.