Uber e 99 aumentam valor da corrida; empresas justificam com alta do combustível Em São Paulo, a corrida do UberX foi reajustada em até 35% nesta semana; 99 elevou as suas tarifas entre 10% e 25% em mais de 20 regiões metropolitanas do país

Por Agência O Globo | 11/09/2021 08:38