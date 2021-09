Edson Lopes Jr./SECOM Veja o que funcionará em São Paulo durante o feriado de 7 de setembro

O feriado no qual é comemorada a Independência do Brasil será na próxima terça-feira, 7 de setembro. Neste ano, o segundo da pandemia, o governo paulista retirou as restrições de circulação impostas para conter a crise do coronavírus, mediante o Plano São Paulo de flexibilização. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de cuidados como uso de máscaras, distanciamento social e uso de álcool em gel, para evitar contaminações.

Veja a seguir a lista do que estará em funcionamento durante o feriado, e o que ficará suspenso.

Rodízio

O Rodízio Municipal de Veículos para automóveis e caminhões foi suspenso pela Prefeitura de São Paulo na segunda-feira (6) e terça-feira (7). A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estão mantidas, assim como as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus. Na quarta-feira (8), o rodízio municipal será retomado normalmente.

Parques

Os parques municipais estarão abertos durante o feriado em horário normal.

Bancos

Agências bancárias de todo o Brasil não deverão abrir no dia 7 de setembro, o dia da Independência é um dos feriados previstos pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os serviços de autoatendimento estarão funcionando, além de canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking. Na segunda-feira (6), os bancos abrem normalmente nos locais que não tiverem feriados municipais.

Contas como as de água, energia, telefone, carnês com vencimento para dia 7 de setembro poderão ser pagos no próximo dia útil, quinta-feira (8), sem acréscimos.

Correios

Estarão fechadas, abrem somente na quarta-feira (8).

Poupatempo

As unidades do Poupatempo não funcionarão em todo o Estado de São Paulo na segunda-feira (6) e na terça-feira (7). Já na quarta-feira (8), voltam às atividades. Nas cidades de Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba, Salto e Santos, o atendimento só será retomado na quinta-feira (9), por conta de feriados municipais. Todos os canais digitais permanecem em funcionamento durante o feriado prolongado.

SP Trans

De acordo com a SPTrans, a circulação de ônibus na terça-feira (7), será equivalente à frota dos sábados, e na segunda-feira (6), será como a de um dia útil. Os postos de atendimento aos usuários do Vale-Transporte, Comum, Estudante e Professor dos terminais de ônibus e estações de transferência funcionarão normalmente, das 6h às 22h, exceto os do Metrô Jabaquara, Santana e loja Augusta, que estarão fechados.

CATe

As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) ficarão sem atividades no feriado, as quais serão retomadas a partir de quarta-feira (8).