Por conta de problemas nas baterias fabricadas pela coreana LG, a GM está realizando o recall de modelos 2020 do Chevrolet Bolt no Brasil . Estão convocados os veículos com chassis do número L4100194 ao número L4125710, fabricados entre junho de 2019 e junho de 2020.

O motivo para o recall vem do risco de incêndio nos módulos de bateria, agravado em momentos de recarga ou quando a carga está muito ou completamente cheia. Acidentes dessa natureza estão acontecendo de forma recorrente nesses carros elétricos.

Para resolver esse problema, serão realizados dois procedimentos. Primeiramente, o sistema dos carros será configurado para limitar o carregamento máximo para até 90% da capacidade da bateria. Essa ação vai no sentido, inclusive, de orientações que a empresa deu aos motoristas nos Estados Unidos para evitarem carregar os carros mais do que 90% da capacidade, ou deixar que a carga fique abaixo de 27%.

Em um segundo momento, as concessionárias farão a troca de todas as baterias de todos esses veículos. As datas para que essas substituições ocorram ainda não estão definidas. Foram 235 unidades do Chevrolet Bolt fabricadas no período, sendo que os modelos 2020 em pistas brasileiras vieram dos EUA. A GM diz que os modelos 2022 do Chevrolet Bolt no Brasil já virão com o software atualizado e otimizado para diminuir os riscos de incêndio.

A montadora anunciou recentemente que especialistas dela e da LG têm identificado a presença de dois raros defeitos de fabricação nas células de bateria dos carros. Além de evitar a carga acima de 90% e de deixar que fique abaixo de 133 km de autonomia, a GM recomenda aos motoristas estacionar o veículo imediatamente após o carregamento e não deixá-lo carregando dentro de casa durante a noite.

Para informações e agendamento do recall dos Chevrolet Bolt no Brasil, o proprietário pode procurar uma concessionária pelo próprio localizador de concessionárias da empresa, neste link . Há também como fazer o agendamento digital clicando aqui .