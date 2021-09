Reprodução: ACidade ON Outback

As redes de restaurantes Outback Steakhouse e Abbraccio seguiram a tendência do mercado e anunciaram a criação de um serviço de "lista de espera online". Agora os clientes podem fazer a reserva online, sem sair de casa, e evitar filas no estabelecimento.

O serviço é destinado a todas as faixas etárias e começou a funcionar nesta terça-feira (31). Ao todo, as redes possuem mais de 100 unidades em mais de 40 cidades brasileiras.

“Em levantamento recente, percebemos que 66% dos clientes manifestam o desejo de entrar na espera antes de sair de casa”, disse à CNN Business Andrea França, gerente de Consumer Insights e Produtos Digitais da Bloomin’ Brands, holding responsável pelas redes. “O acesso ao cardápio digital enquanto aguarda também foi um dos pedidos dos clientes e isso também já está disponível dentro da ferramenta de reservas online”, completa.

Os clientes podem acompanhar o status de sua reserva e sua posição na lista de espera, e ainda recebem aviso via SMS sobre a solicitação, mas vale lembrar: as reservas devem ser feitas com 1 hora de antecedência e o horário disponível para reservas varia de acordo com a localidade do restaurante.

O link da plataforma pode ser acessado nos perfis oficiais das redes.