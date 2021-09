Redação 1Bilhão Educação Financeira Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença encabeçam a lista de mais pedidos

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), responsável por processos de São Paulo e Mato Grosso do Sul, registrou pagamento de R$ 2,2 bilhões entre janeiro e agosto de 2021 em RPVs (Requisições de Pequeno Valor) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Encabeçam a lista dos atrasados os pedidos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Ao todo, foram realizados 158.166 pagamentos no período, com um valor médio de R$ 13.863,69, segundo a Folha de São Paulo.

Considerando somente os benefícios, o auxílio-doença lidera a lista, com R$ 370,5 milhões pagos em atrasados, ou seja, 16,9% do total. Em seguida estão a aposentadoria por invalidez (R$ 329,8 milhões) e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), com R$ 153,1 milhões.

Além disso, foram pagos R$ 430,4 milhões em sucumbências (partes e procuradores).