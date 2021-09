shutterstock Carrefour tem 588 vagas de emprego disponíveis pelo país

O Carrefour abriu 588 vagas de emprego pelo Brasil. As oportunidades são para operações em lojas, logística, postos de combustível, padaria, farmácia, cartões, entre outros, e estão localizadas, principalmente, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte.



Confira abaixo as vagas de emprego do Carrefour:

Operador De Loja I – Recepção de Mercadorias

Atendente de Cartão

Balconista

Farmacêutico



Atendente de Farmácia

Líder Padaria

Vendedor Frentista

Operador De Loja Açougue

Agente de Fiscalização

Analista de Planejamento

Empacotador



Operador de Hipermercado

Caixa Frentista

Analista de Transportes

Operador de CD – Logístico (PcD)

Auxiliar de Manutenção (PcD)

Operador De Loja Perecíveis

Líder de Mercearia

Os interessados devem se candidatar por meio do Infojobs, neste link . Para isso, é necessário criar uma conta no site e cadastrar seus dados.