INSTAGRAM / DIVULGAÇÃO Ex-BBB Camilla de Lucas pede Gil como ministro da Economia

A influencer Camilla de Lucas repostou em seu perfil no Twitter uma postagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022, pelo PT. Na publicação, Lula usa o bordão “O Brasil tá lascado", de Gil, para criticar o governo do atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro (sem partido).

“O país não tá lascado, esse governo é que tá lascando o país. Gil do Vigor, que você se forme e volte pra cá para nos ajudar a consertar esse país”, escreveu o ex-presidente no post. Ao republicar, Camilla de Lucas comentou: "Eu lendo: Gil do Vigor será ministro da Economia”. Nos comentários, o economista se divertiu com a situação.

Live com Lula

Gil participou de uma live realizada pela médica vencedora do BBB 21, Thelma Assis, com o ex-presidente Lula. Outros convidados foram a cantora Linn da Quebrada e o empresário e ativista social Celso Athayde.

O economista pernambucano está nos Estados Unidos para o início das aulas de seu PhD na Universidade de Davis, na Califórnia. No encontro virtual ele ressaltou a importância da educação para “salvar o país”. De acordo com o ex-BBB, por um bom tempo as universidades eram acessadas apenas pelos ricos, e os programas de cotas, por exemplo, foram uma necessidade para democratizar e viabilizar o ingresso nessas instituições.

Gil também agradeceu o petista por ter facilitado a entrada da população menos favorecida no ensino superior e ainda comentou sobre a relevância da interiorização e expansão das faculdades públicas. “Eu vim de escola pública e hoje estou no PhD. Então, assim, isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar, porque tem muita fuga de conhecimento. Então, eu sou extremamente grato e apaixonado pelo governo do presidente Lula, que pensou em quem precisava", declarou.

Ele completou: "Então o sistema de cotas ele veio, foram colocadas várias alternativas para nos ajudar de fato. Eu digo isso porque eu e vários amigos conseguimos entrar na universidade pública e isso mudou minha vida de fato".

Durante o BBB 21, Gil do Vigor se destacou pelo jeito espontâneo, e também pelos relatos pessoais de como encontrou na educação uma alternativa para superar as dificuldades enfrentadas na sua vida.