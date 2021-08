MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Conta de luz terá bandeira vermelha 2 em setembro, e tarifa extra pode chegar a R$ 15 a cada 100 kWh

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (27) que continuará aplicando a bandeira tarifária vermelha 2 no mês de setembro, mas disse que o valor associado a essa cobrança está em análise e será divulgado posteriormente.

Como o GLOBO mostrou, a cobrança deve ficar entre R$ 14 e R$ 15 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos . Hoje, a cobrança da bandeira vermelha 2 é de R$ 9,49 a cada 100 kWh. A tendência é que o valor seja anunciado até a próxima terça-feira.

"Agosto foi mais um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional (SIN). O registro sobre as afluências às principais bacias hidrográficas continuou entre os mais críticos do histórico", diz nota da Aneel.

A agência afirmou que a perspectiva para setembro não deve se alterar significativamente, com os principais reservatórios do SIN atingindo níveis consideravelmente baixos para essa época do ano.

"Essa conjuntura sinaliza horizonte com reduzida capacidade de produção hidrelétrica e necessidade de acionamento máximo dos recursos termelétricos", diz o texto.

A bandeira tarifária é um adicional cobrado nas contas de luz para cobrir o custo da geração de energia por termelétricas, o que ocorre quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas está muito baixo.