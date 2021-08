Redação 1Bilhão Educação Financeira Sistema do Banco do Brasil fica fora do ar e clientes reclamam

O sistema do Banco do Brasil ficou fora do ar nesta sexta-feira (27), deixando os clientes sem acesso aos cartões de crédito e débito, ao internet banking e ao Pix. Nas redes sociais, usuários relataram problemas até mesmo para realizar saques e transferências nas agências bancárias.

A instituição financeira informou que o problema não foi causado por ataques cibernéticos, como ocorreu com o e-commerce das Lojas Renner, na semana passada. No entanto, não explicou qual o motivo para a queda do sistema.

"O BB confirma inconsistência em seus sistemas na tarde desta sexta-feira e trabalha para restabelecer a normalidade", disse o banco por meio de nota.

Nas redes sociais, muitos clientes reclamaram que passaram por situações constrangedoras ao descobrirem na hora de pagar alguma compra ou serviço que não teriam acesso ao seu próprio dinheiro.

A plataforma Downdetector, que monitora o status de diversos serviços digitais, começou a receber reclamações sobre o Banco do Brasil por volta das 14h44 desta sexta-feira, com um pico de mais de 3 mil problemas reportados às 16h44.